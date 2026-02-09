Makin Seru di New Family 100, Irfan Hakim Terus Tebar Kebahagiaan dan Hadiah Fantastis!

JAKARTA - Sudah ngerasain kan yang serba baru di New Family 100 seminggu belakangan ini? Game show andalan keluarga Indonesia ini beneran sukses bikin family time jadi makin hangat dengan format barunya yang lebih segar. Rasanya malam istirahat jadi kurang lengkap kalau belum nonton keseruan keluarga-keluarga hebat ini bertanding.

Aksi Irfan Hakim sebagai host baru juga gak perlu diragukan lagi. Energinya yang meledak-ledak sukses bikin panggung jadi super heboh. Tiap episode rasanya penuh tawa dan bikin kita yang nonton di rumah ikutan semangat mendukung para peserta. Chemistry Irfan sama peserta beneran dapet banget!

Yang paling bikin mata melek tentu aja misi "BERBAGI BAHAGIA UNTUK PEJUANG KELUARGA!" yang terus berjalan. Hadiahnya beneran gak main-main. Kita udah liat sendiri gimana para pejuang keluarga berkesempatan bawa pulang uang tunai ratusan juta rupiah.

Dua babak baru, Tebak Kilat dan Pacu Jalur, juga terbukti sukses bikin jantung deg-degan. Liat peserta rebutan buzzer dan ngejar poin di detik-detik terakhir bareng Irfan Hakim itu rasanya geregetan banget.

Jadi jangan sampai melewatkan keseruan NEW FAMILY 100, sekarang tayang setiap hari pukul 18.45 WIB. Dijamin makin puas nontonnya!

Pastikan TV di rumah sudah beralih ke siaran digital! Scan ulang tv digital atau Set Top Box (STB) kamu ke Channel 30. Arahkan antena kamu ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk dapetin kualitas gambar yang super jernih dan stabil. Jika masih ada gangguan perihal tayangan GTV, langsung aja klik bio media sosial @officialgtvid, gratis!

Lagi di jalan atau gak sempat di depan TV? Tenang, kamu tetap bisa streaming gratis keseruannya di aplikasi RCTI+.



