Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |21:30 WIB
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Lagi asik nonton TV, siap-siap ikutan teriak jawab survei bareng Andhika Pratama di New Family 100, tiba-tiba gambarnya kresek-kresek, macet, atau malah hilang sinyal?

Tenang, solusinya ternyata mudah karena sekarang GTV hadir di channel 30. Agar pengalaman menonton semakin menyenangkan, bebas gangguan, dan gambarnya jernih, yuk lakukan langkah mudah.

1.Nyalakan TV

Siapkan remote TV dan Set Top Box (STB),

2.Cek Menu STB

Masuk ke bagian MENU, cari pengaturan, dan pastikan fitur LCN (Logical Channel Number) dalam posisi ON.

3.Lakukan Scan Ulang

