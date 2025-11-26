Advertisement
TV SCOOP

Andhika Pratama Sampai Rebahan di Meja, New Family 100 GTV Selalu Ada Gebrakannya!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:01 WIB
JAKARTA - Survei membuktikan, family game show Family 100 menjadi tontonan yang tak hanya mengasah ketajaman berpikir, tapi juga gudangnya hiburan yang pecah abis. Dipandu Andhika Pratama dengan jam terbangnya tak perlu diragukan lagi, season terbaru yang tayang di GTV ini menyuguhkan momen tak terduga yang sukses bikin penonton di studio maupun di rumah tertawa ngakak. 

Apa jadinya jika para peserta ditantang menjawab survei tentang "apa yang identik dengan knalpot"? Bukan jawaban yang lurus seperti "asap" atau "bising", suasana studio menjadi heboh ketika salah satu peserta dengan polosnya menjawab "alarm". Andhika Pratama pun langsung berusaha menahan tawa sekuat tenaga mendengar jawaban tersebut.

Tidak berhenti di situ, momen ngakak berlanjut di episode lainnya. Mulai dari gebrakan sang host yang awalnya berinteraksi ringan dengan peserta, lalu tiba-tiba rebahan di meja meminta dipijit. Ada juga salah satu peserta meminta host untuk diganti, karena mengaku gagal fokus dengan pesona Andhika Pratama.
 
Lalu jawaban spontan lainnya saat seorang peserta ditanya di babak bonus, "Apa negara yang diawali huruf N", lalu ia menjawab "Nyanmar". Meski tidak mendapatkan poin survei tertinggi alias "tetot", interaksi antara peserta dan Andhika Pratama menjadikan momen-momen ini yang paling menghibur di New Family 100.

Penasaran dengan keseruan dan jawaban-jawaban nyeleneh lainnya? Saksikan terus keseruan family game show New Family 100 yang tayang setiap hari pukul 18.00 WIB hanya di GTV.

Supaya nontonnya makin seru dan lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih tanpa gangguan. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box kamu, dan pastikan antena digital sudah mengarah ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

