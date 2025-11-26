Andhika Pratama Sampai Rebahan di Meja, New Family 100 GTV Selalu Ada Gebrakannya!

JAKARTA - Survei membuktikan, family game show Family 100 menjadi tontonan yang tak hanya mengasah ketajaman berpikir, tapi juga gudangnya hiburan yang pecah abis. Dipandu Andhika Pratama dengan jam terbangnya tak perlu diragukan lagi, season terbaru yang tayang di GTV ini menyuguhkan momen tak terduga yang sukses bikin penonton di studio maupun di rumah tertawa ngakak.

Apa jadinya jika para peserta ditantang menjawab survei tentang "apa yang identik dengan knalpot"? Bukan jawaban yang lurus seperti "asap" atau "bising", suasana studio menjadi heboh ketika salah satu peserta dengan polosnya menjawab "alarm". Andhika Pratama pun langsung berusaha menahan tawa sekuat tenaga mendengar jawaban tersebut.

Tidak berhenti di situ, momen ngakak berlanjut di episode lainnya. Mulai dari gebrakan sang host yang awalnya berinteraksi ringan dengan peserta, lalu tiba-tiba rebahan di meja meminta dipijit. Ada juga salah satu peserta meminta host untuk diganti, karena mengaku gagal fokus dengan pesona Andhika Pratama.



Lalu jawaban spontan lainnya saat seorang peserta ditanya di babak bonus, "Apa negara yang diawali huruf N", lalu ia menjawab "Nyanmar". Meski tidak mendapatkan poin survei tertinggi alias "tetot", interaksi antara peserta dan Andhika Pratama menjadikan momen-momen ini yang paling menghibur di New Family 100.

