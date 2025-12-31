Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 46: Nila Dipanggil Polisi Akibat Kematian Beni

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Iman Windia (Beni) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki dan Ayuna pamit pada Darma dan Nila untuk memenuhi panggilan polisi. Nila yang mendengar penjelasan Rafki dan Ayuna bahwa penyebab panggilan polisi adalah karena kasus kematian Beni, langsung marah memaki Ayuna yang dianggap selalu membawa masalah.

Ayuna dan Rafki berangkat bersama menuju kantor polisi. Sepanjang perjalanan, Rafki terlihat tegang dan lebih banyak diam, sementara Ayuna mencoba menenangkan dengan obrolan ringan. Mereka sempat berhenti untuk membeli minum dan sarapan karena Rafki harus minum obat. Rafki turun sendiri membeli jus dan makanan, sementara Ayuna menunggu di mobil. Dari kejauhan, Shilla memperhatikan kedekatan mereka dengan perasaan cemburu dan kesal. Usahanya menghubungi Rafki kembali gagal karena nomornya sudah diblokir, membuat emosinya semakin memuncak.

Sesampainya di kantor polisi, situasi memanas ketika Sarah keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung menuduh Ayuna, Rafki, Tristan, dan Naomi sebagai penyebab kematian Beni. Ia menuding mereka mengejar Beni hingga ketakutan dan mobilnya tercebur ke danau. Rafki refleks melindungi Ayuna dan menegaskan bahwa mereka tidak melakukan kekerasan fisik. Tristan ikut bicara dan menyebut bahwa Beni sendiri yang menyandera Ayuna serta terlibat dalam pembunuhan Bella. Naomi kemudian menunjukkan rekaman video sebagai bukti. Sarah terpukul melihat rekaman tersebut dan akhirnya pergi dalam keadaan hancur, sementara polisi memutuskan untuk memeriksa Ayuna, Rafki, Tristan, dan Naomi secara terpisah.

Bagaimana hasil pemeriksaan polisi selanjutnya? Apakah Shilla akan merencanakan sesuatu lagi pada Ayuna? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.



