Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 45: Nyawa Beni Tak Selamat, Shilla Bebas dari Ancaman?

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Iman Windia (Beni) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Beni dibawa ke Rumah Sakit akibat kecelakaan yang dialaminya. Upaya medis maksimal dilakukan, termasuk defibrillator, namun semuanya gagal. Dokter menyatakan Beni meninggal dunia pukul 22.47 WIB. Harapan akan pengakuan tentang kematian Bella dari Beni, hilang begitu saja.

Sarah, istri Beni, datang ke kamar jenazah dan histeris melihat jasad suaminya. Ia menuduh Ayuna, Rafki, dan Tristan sebagai penyebab kematian Beni, tetapi Rafki mengungkap fakta bahwa justru Beni adalah pelaku yang menyandera Ayuna dan terlibat dalam kematian Bella.

Sementara itu, Shilla dan Hendar sedang menikmati liburan bersama. Hendar mendapat telpon dari Ayuna kalau Beni sudah ditemukan. Ayuna meminta Hendar bertemu di rumah untuk menjelaskan mengenai Beni yang sudah menyabotase mobilnya sehingga membuat Bella meninggal. Hendar pun dengan cepat mengajak Shilla untuk pulang. Di perjalanan, Shilla tertidur kemudian bermimpi dikejar oleh polisi hingga tertangkap dan menjadi tersangka kasus pembunuhan Bella.

Ayuna, Rafki, Naomi, dan Tristan mendatangi rumah Hendar dan Meli untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Dengan berat hati, Rafki menyampaikan bahwa Beni meninggal sebelum sempat diinterogasi. Meli terpukul hebat, sementara Hendar marah karena kebenaran tentang sabotase Bella belum sepenuhnya terbongkar. Tristan menegaskan kecurigaannya bahwa Beni hanyalah suruhan seseorang.

Apakah Tristan dapat mengungkap pelaku yang menjadi dalang di balik kematian Bella? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)