Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri: Rafki dan Tristan Kepung Beni, Ayuna Disandera

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki mendapatkan hiburan dari Ayuna yang mengajaknya berkeliling kota menaiki motor bebek sewaan sambil berteriak untuk melepas stres lalu mereka menikmati jajanan pinggir jalan di mana Ayuna dengan lembut membersihkan sisa makanan di mulut Rafki. Momen manis itu terhenti ketika Naomi mengabarkan bahwa Tristan berhasil melacak lokasi Beni di sebuah rental mobil daerah Jagakarsa. Rafki dan Ayuna segera menyusul ke lokasi tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Beni baru saja menyewa mobil bak terbuka untuk kabur ke Lampung, sehingga Rafki bersama Tristan langsung melakukan pengejaran ke pelabuhan menggunakan mobil masing-masing.

Beni mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan untuk menghindari pengejaran namun kerja sama antara Tristan dan Rafki berhasil mengepungnya dari depan dan belakang hingga ia terjebak total. Beni mencoba melarikan diri namun terlibat perkelahian sengit dengan Tristan serta Rafki di tengah jalan. Meskipun Beni sempat menyerang menggunakan belati tetapi serangan gabungan Rafki dan Tristan berhasil menjatuhkan buronan itu ke aspal.

Beni dengan nekat menyandera Ayuna dengan belati nya dan menyeretnya masuk ke mobil untuk dibawa kabur sehingga Rafki dan Tristan kembali melakukan pengejaran.

Apakah Rafki dan Tristan berhasil menyelamatkan Ayuna? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!



(kha)