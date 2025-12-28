Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 43: Rafki Bongkar Perselingkuhan Shilla

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Tristan menerima laporan bahwa Beni selama ini dibayar tunai agar tak terlacak. Ia mendatangi lokasi ATM terakhir yang digunakan Beni dan menyusuri area sekitar dengan anak buahnya. Dari tukang ojek, Tristan mendapat petunjuk bahwa Beni menginap di sebuah losmen. Tristan mendatangi losmen tersebut dan harus menyuap petugas demi mendapatkan nomor kamar Beni.

Setelah acara, Ayuna dan Rafki memutuskan menginap di hotel agar bisa beristirahat. Di perjalanan, Ayuna mencoba kembali membuka pembicaraan tentang perasaannya, namun Rafki menghindar dengan berpura-pura menerima telepon. Sesampainya di hotel, Ayuna pergi sebentar ke minimarket, sementara Rafki menuju resepsionis. Tanpa diduga, Rafki melihat Shilla sedang check-in. Ia langsung bersembunyi dan mencuri dengar Shilla dengan resepsionis, untuk mengetahui nomor kamar Shilla. Kecurigaan Rafki semakin kuat. Ia membatalkan kamar awalnya dan memesan kamar lain yang berada sangat dekat dengan kamar Shilla, bahkan memiliki connecting door. Dengan perasaan tegang dan penuh tanda tanya, Rafki bersiap menyelidiki Shilla lebih jauh.

Rafki memergoki Shilla menyembunyikan barang pria lain di kamar hotel sehingga ia mendesak wanita itu untuk jujur mengenai perselingkuhannya. Shilla akhirnya mengaku khilaf tanpa menyebut nama Hendar.

Bagaimana reaksi Rafki setelah mendengar pengakuan Shilla? Apa yang akan Rafki lakukan selanjutnya?

