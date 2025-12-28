Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 43: Rafki Bongkar Perselingkuhan Shilla

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |18:01 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 43: Rafki Bongkar Perselingkuhan Shilla
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Tristan menerima laporan bahwa Beni selama ini dibayar tunai agar tak terlacak. Ia mendatangi lokasi ATM terakhir yang digunakan Beni dan menyusuri area sekitar dengan anak buahnya. Dari tukang ojek, Tristan mendapat petunjuk bahwa Beni menginap di sebuah losmen. Tristan mendatangi losmen tersebut dan harus menyuap petugas demi mendapatkan nomor kamar Beni.

Setelah acara, Ayuna dan Rafki memutuskan menginap di hotel agar bisa beristirahat. Di perjalanan, Ayuna mencoba kembali membuka pembicaraan tentang perasaannya, namun Rafki menghindar dengan berpura-pura menerima telepon. Sesampainya di hotel, Ayuna pergi sebentar ke minimarket, sementara Rafki menuju resepsionis. Tanpa diduga, Rafki melihat Shilla sedang check-in. Ia langsung bersembunyi dan mencuri dengar Shilla dengan resepsionis, untuk mengetahui nomor kamar Shilla. Kecurigaan Rafki semakin kuat. Ia membatalkan kamar awalnya dan memesan kamar lain yang berada sangat dekat dengan kamar Shilla, bahkan memiliki connecting door. Dengan perasaan tegang dan penuh tanda tanya, Rafki bersiap menyelidiki Shilla lebih jauh.

Rafki memergoki Shilla menyembunyikan barang pria lain di kamar hotel sehingga ia mendesak wanita itu untuk jujur mengenai perselingkuhannya. Shilla akhirnya mengaku khilaf tanpa menyebut nama Hendar.

Bagaimana reaksi Rafki setelah mendengar pengakuan Shilla? Apa yang akan Rafki lakukan selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192153//mencintai_ipar_sendiri-qvaC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 42, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3192001//mencintai_ipar_sendiri-pjuv_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 41, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191849//mencintai_ipar_sendiri-aLpM_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 40, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191707//kau_ditakdirkan_untukku-BGJj_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 235A: Devan Menyusup Ke Rumah Rafa Demi Alisha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191657//cinta_sepenuh_jiwa-JTNx_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 84: Lidya Bersikeras Tak Menerima Lala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191653//mencintai_ipar_sendiri-JMBf_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 39: Rafki Buktikan Beni Pelaku Sabotase
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement