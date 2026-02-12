Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 139: Lidya Kabur, Suryono Kerahkan Anak Buah

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di pinggir jurang, Suryono mempertemukan Julian dengan bukti Lidya disekap di dalam mobil yang siap didorong ke jurang. Julian menolak menyerahkan Elio. Ia menuntut Lidya diturunkan lebih dulu. Saat pintu dibuka, Lidya siuman. Ia langsung melawan dengan tusuk gigi, mengungkap Suryono sebagai pembunuh Doni, dan memerintahkan Julian kabur membawa Elio. Kekacauan pecah. Julian menendang Suryono kemudian lari. Lidya pun kabur berlawanan dengan arah Julian. Anak buah terpecah mengejar, sementara Suryono memerintahkan pengejaran. Rico menerima kabar lewat HT dan memilih mengejar Julian.



Di hutan, Julian dikejar Suryono bersenjata api. Tembakan peringatan nyaris mengenainya sebelum Julian sempat lolos sesaat, namun tangisan Elio membocorkan posisi dan pengejaran berlanjut. Di sisi lain, Lidya terjatuh, dikejar empat anak buah, lalu memanfaatkan sarang lebah untuk melumpuhkan pengejar dan kabur. Sementara itu, Lala tiba di pinggir hutan, bimbang menunggu Axel–Rindi–Ardan atau masuk sendiri, lalu memutuskan menyusul ke dalam hutan. Rindi, Axel, dan Ardan melacak live location Julian yang dikirimkan Lala dan melaju menuju area hutan. Apalah mereka berhasil kabur dari Suryono?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.



