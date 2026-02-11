Advertisement
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 138: Lidya Diculik, Suryono Akui Membunuh Doni

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |19:02 WIB
JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Suryono memerintahkan Rico menuju gudang untuk menyiapkan rencana cadangan setelah upaya menjadikan adik Lala sebagai tawanan gagal; target utama kini adalah Elio. Di sisi lain, di rumah Julian, Lala dan Julian memperketat keamanan dengan bodyguard. Julian mencoba menghubungi Lidya namun tak tersambung, memicu kekhawatiran. Terungkap Lidya sebenarnya sudah diculik dan disekap di gudang. Dalam flashback, anak buah Suryono menghadang mobil Lidya di jalan sepi, melumpuhkan Jaka, dan membawa Lidya paksa hingga pingsan.
 
Di gudang, Suryono mengungkap motifnya kepada Lidya: ingin merebut cucunya dan membuat Julian serta Lala menderita. Lidya menekan Suryono soal kematian Doni; Suryono akhirnya mengaku sebagai pembunuh Doni. Sementara itu, Julian mencari Lidya ke rumahnya. Mirna bilang kalau Lidya belum sampai rumah, sehingga ia melapor ke polisi. Di gudang, Lidya mulai menyusun rencana kabur dengan menyembunyikan tusuk gigi saat pura-pura lemah ketika diberi makan. Apakah Lidya berhasil kabur?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

