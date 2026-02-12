Sinopsis Aira Eps 15: Haris Siapkan Kejutan untuk Aira

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dengan dukungan Haris dan keluarganya, Aira memutuskan kembali bekerja di kantor Haris. Keputusan ini diambil sebagai langkah menghadapi trauma dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupnya. Kepulangan Aira disambut hangat oleh Nindy dan rekan-rekan kantor melalui kejutan sederhana namun penuh makna. Haris menyaksikan kebahagiaan Aira dari kejauhan dan merasa yakin bahwa kehadirannya telah membantu Aira melewati masa terberat dalam hidupnya.

Haris diam-diam menyiapkan sebuah kejutan untuk menyatakan perasaannya kepada Aira dengan bantuan Nindy dan keluarga Aira. Rencana ini hampir terbongkar ketika Aira curiga Haris sakit dan mencarinya ke rumah, namun berhasil dialihkan. Di saat yang sama, Haris menemukan bukti penting berupa ponsel milik almarhum Jacky yang berisi rekaman mengarah langsung pada Edwin sebagai pelaku kejahatan terhadap Aira.

Apakah rahasia Edwin segera terbongkar? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.

