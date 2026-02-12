Advertisement
Vanessa Zee Turut Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |23:02 WIB
Vanessa Zee Turut Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa!
Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Suasana penuh keceriaan akan hadir di Green Pramuka Square lewat gelaran Dahsyatnya Meet & Greet pada Sabtu, 14 Februari 2026. Acara ini menghadirkan para bintang sinetron Cinta Sepenuh Jiwa yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi para penggemarnya.

Para pemain seperti Aditya Rino, Zayyan Sakha, Cathy Fakandi, dan Verlita Evelyn akan tampil langsung menyapa para pengunjung lewat obrolan santai hingga sesi foto bareng. Momen ini menjadi kesempatan bagi penonton setia untuk bertemu lebih dekat dengan karakter favorit mereka.

Kemeriahan acara juga akan didukung oleh penampilan spesial dari Vanessa Zee, iringan musik dari Lessismore, serta hiburan keluarga yang menghadirkan karakter animasi populer Upin & Ipin dan Animasi Entong.

Jangan lewatkan rangkaian hiburan ini. Catat tanggalnya, datang lebih awal, dan nikmati langsung kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa, Sabtu 14 Februari mulai pukul 14.30 WIB di Green Pramuka Square, Jakarta, Gratis!

Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika 
ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. 

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

