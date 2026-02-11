Sinopsis Aira Eps 14: Manipulasi Tes DNA, Edwin Bebas Dari Tuduhan Haris

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Haris, Aira, dan Edwin menerima hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa DNA Edwin tidak cocok dengan sampel pembanding, sehingga secara hasil laboratorium Edwin dinyatakan bukan pelaku. Edwin merasa tuduhan Haris telah merendahkan harga dirinya dan meluapkan kemarahan dengan memukul Haris di hadapan Aira. Haris tidak melawan dan menerima amarah Edwin sebagai konsekuensi atas kecurigaannya. Edwin pergi dengan dendam mendalam, sementara Haris menegaskan pada Aira bahwa meski hasil tes tidak mengarah ke Edwin, ia tetap berjanji akan mencari pelaku sebenarnya sampai keadilan benar-benar ditegakkan.

Edwin diketahui bekerja sama dengan Dicky untuk menukar sampel DNA miliknya menggunakan air liur Jacky yang diambil dari ruang jenazah. Rencana tersebut dijalankan dengan matang, termasuk mengalihkan perhatian petugas laboratorium menggunakan seorang perempuan yang berpura-pura mengalami kecelakaan di jalan. Setelah sampel berhasil ditukar, Edwin dipastikan lolos dari kecurigaan. Di masa kini, Edwin dan Dicky merayakan keberhasilan rencana tersebut, memperjelas bahwa Edwin sebenarnya pelaku, namun sementara berhasil mengamankan dirinya.

Haris yang terluka akibat pemukulan Edwin dirawat oleh Aira di rumah Farhan. Momen perawatan tersebut memperlihatkan kedekatan emosional yang semakin kuat di antara keduanya. Farhan dan Laras mengetahui konflik Haris–Edwin serta hasil tes DNA yang negatif, merasa lega namun tetap menaruh harapan besar pada Haris untuk mengungkap kebenaran.

Apa langkah Haris selanjutnya untuk mengungkap identitas pelaku tersebut? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)