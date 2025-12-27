Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 86 bercerita tentang Lidya yang mengajak Lala ke toko kue yang ternyata tempat pertama Julian bekerja.

Lidya kemudian bertanya apakah Lala mencintai Julian. Dia kemudian berperan agar Lala mencintai dan menjaga Julian dan Syifa dengan sepenuh jiwanya.

Tak lama, Syifa dan Julian datang karena dipanggil oleh Lidya. Sambil pamit, Lidya meminta syalnya kembali. Setelah mendapat restui Lidya, Julian mengajak Lala untuk membawa hubungan mereka ke arah lebih serius.

Di sisi lain, Meisya berniat menembak Hasbi dengan alat kejut istri dan mengambil ceknya. Namun Hasbi terbangun sebelum niat itu terealisasi sehingga rencana Meisya kembali gagal. 

Sementara itu, ada toko kue ada area bermain di dekat toko kue. Lala, Julian, dan Syifa kemudian bermain dengan antusias di sana dan merekam momen tersebut.

Ketika bermain game capit boneka, Julian mendapat dua boneka yang kemudian diserahkannya kepada Lala dan Syifa. Sayang, Syifa harus menelan kekecewaan karena gagal naik komedi putar yang sedang dalam masa perbaikan.

Namun momen itu justru membuat Lala punya idea untuk mengajak Syifa berkuda keesokan harinya. Di lain pihak, Hasbi melihat Story Instagram Lala dan tahu kalau perempuan itu akan berkuda. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191856/cinta_sepenuh_jiwa-NlVz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191504/cinta_sepenuh_jiwa-2TkG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191336/cinta_sepenuh_jiwa-4aFi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191060/cinta_sepenuh_jiwa-Qw31_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190678/cinta_sepenuh_jiwa-ExAp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 78, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/598/3188307/cinta_sepenuh_jiwa-Ai7z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 68, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement