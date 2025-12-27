Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 86 bercerita tentang Lidya yang mengajak Lala ke toko kue yang ternyata tempat pertama Julian bekerja.

Lidya kemudian bertanya apakah Lala mencintai Julian. Dia kemudian berperan agar Lala mencintai dan menjaga Julian dan Syifa dengan sepenuh jiwanya.

Tak lama, Syifa dan Julian datang karena dipanggil oleh Lidya. Sambil pamit, Lidya meminta syalnya kembali. Setelah mendapat restui Lidya, Julian mengajak Lala untuk membawa hubungan mereka ke arah lebih serius.

Di sisi lain, Meisya berniat menembak Hasbi dengan alat kejut istri dan mengambil ceknya. Namun Hasbi terbangun sebelum niat itu terealisasi sehingga rencana Meisya kembali gagal.

Sementara itu, ada toko kue ada area bermain di dekat toko kue. Lala, Julian, dan Syifa kemudian bermain dengan antusias di sana dan merekam momen tersebut.

Ketika bermain game capit boneka, Julian mendapat dua boneka yang kemudian diserahkannya kepada Lala dan Syifa. Sayang, Syifa harus menelan kekecewaan karena gagal naik komedi putar yang sedang dalam masa perbaikan.

Namun momen itu justru membuat Lala punya idea untuk mengajak Syifa berkuda keesokan harinya. Di lain pihak, Hasbi melihat Story Instagram Lala dan tahu kalau perempuan itu akan berkuda.