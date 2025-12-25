Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 85 bercerita tentang Lidya yang menggunakan syal dari Lala ke arisan karena suka dengan motifnya. Di sana, teman Lidya bertanya soal pacar Julian.

Lidya basa-basi walaupun dalam hati gelisah. Sebelum pulang, Lidya mampir ke makam Doni. Ternyata, Julian membawa Lala ke makam Doni juga. Mereka bertemu di parkiran.

Lala mengenali syal pemberiannya dipakai Lidya. Mendengar itu, Lidya langsung melepas syal itu dan diberikan ke Julian. Hasbi berlari kembali ke kontrakannya, namun di sana sudah ada anak buah Suryono menunggu.

Sementara itu, Julian mengenalkan Lala ke makam Doni dan meminta doa agar tidak mengulang kesalahannya dengan Eliza. Di parkiran Julian coba ungkit perkatannya soal Eliza, khawatir membuat Lala tersinggung.

Namun, sebelum Julian bisa jelaskan, dia mendapat telepon terkait pekerjaan. Bagaimana kelanjutan kisah mereka berdua? Saksikan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa hanya di RCTI, pada Kamis (25/12/2025), pukul 20.00 WIB.