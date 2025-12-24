Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 84: Lidya Bersikeras Tak Menerima Lala

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |19:04 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 84: Lidya Bersikeras Tak Menerima Lala
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala mencoba minta maaf pada Lidya atas kegaduhan yang dibuat Meisya. Lidya menggenggam tangan Lala dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menerima Lala. Melihat Suryono alias Bos Besar Rico, Hasbi kabur. Dia teringat kembali kemarahan Suryono di masa kecilnya yang membuatnya trauma. Saat dalam perjalanan pulang, Lala mampir di supermarket dan ternyata seorang nenek sedang dirampok. Dengan sigap, Julian melawan perampok itu sampai kabur. Julian jadi kepikiran untuk mengajak Lala latihan bela diri. 
 
Syifa bertanya ke Lidya mengapa Lidya tidak suka dengan Lala. Syifa lanjut bercerita bagaimana Lala itu baik sehingga membuat Lidya gundah. Syifa dan Lidya membuka kado ulang tahun Lidya di saat Syifa membuka syal cantik. Saat melihat kartu pengirim, Tanti sadar bahwa kado itu dari Lala. Karena takut akan dibuang Lidya, Tanti bohong dan mengatakan bahwa kado itu dari Julian. Lala dan Rindi sampai di tempat karate, dan ternyata guru karatenya adalah Julian sendiri.

Bagaimana reaksi Lala melihat Julian hadir sebagai guru karatenya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191653//mencintai_ipar_sendiri-JMBf_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 39: Rafki Buktikan Beni Pelaku Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191651//terbelenggu_rindu-VQZ0_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 455: Keselamatan Anak-Anak Amira Terancam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191504//cinta_sepenuh_jiwa-2TkG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191462//dahsyatnya_meet_and_greet-nFtC_large.jpg
Warga Cibubur, Bersiaplah Liburan Bersama Cast Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191336//cinta_sepenuh_jiwa-4aFi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191185//kau_ditakdirkan_untukku-AFbH_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 234B: Rafa Sodorkan Bukti di Persidangan, Michelle Murka
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement