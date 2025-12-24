Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 84: Lidya Bersikeras Tak Menerima Lala

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala mencoba minta maaf pada Lidya atas kegaduhan yang dibuat Meisya. Lidya menggenggam tangan Lala dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menerima Lala. Melihat Suryono alias Bos Besar Rico, Hasbi kabur. Dia teringat kembali kemarahan Suryono di masa kecilnya yang membuatnya trauma. Saat dalam perjalanan pulang, Lala mampir di supermarket dan ternyata seorang nenek sedang dirampok. Dengan sigap, Julian melawan perampok itu sampai kabur. Julian jadi kepikiran untuk mengajak Lala latihan bela diri.



Syifa bertanya ke Lidya mengapa Lidya tidak suka dengan Lala. Syifa lanjut bercerita bagaimana Lala itu baik sehingga membuat Lidya gundah. Syifa dan Lidya membuka kado ulang tahun Lidya di saat Syifa membuka syal cantik. Saat melihat kartu pengirim, Tanti sadar bahwa kado itu dari Lala. Karena takut akan dibuang Lidya, Tanti bohong dan mengatakan bahwa kado itu dari Julian. Lala dan Rindi sampai di tempat karate, dan ternyata guru karatenya adalah Julian sendiri.

Bagaimana reaksi Lala melihat Julian hadir sebagai guru karatenya?



