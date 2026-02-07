Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 133, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 133, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 133, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 133 berkisah tentang Lidya yang menyiapkan koper untuk menyusul ke vila keesokan hari dan berniat ziarah ke makam Doni karena hari ulang tahun pernikahan mereka.

Eliza dan Rico mulai memantau keluarga Julian dari vila sebelah dengan niat mencari celah sabotase. Sementara itu, setibanya di vila, Julian dan Lala mengajak Syifa dan Elio beraktivitas di halaman belakang.

Mereka bersepeda; Julian mendorong stroller Elio dan 'balapan' dengan Lala dan Syifa, lalu mengambil jalan pintas dan tiba lebih dulu. Julian, Lala, Syifa, dan Elio lanjut main layangan dan memancing.

Syifa juga menggambar keluarga mereka termasuk Elio dan meminta izin berenang sore hari. Di sisi lain, Eliza dan Rico mengamati dari jauh, Eliza iri melihat kebahagiaan Julian dan memutuskan mulai 'bergerak' dengan meminta Rico memancing ikan sebagai bagian dari rencana.

Naya yang sebelumnya diajak berenang sama Ardan kemudian memilih untuk memancing setelah ia mendapat pesan dari Rico agar area kolam sepi. Eliza dan Rico menyiapkan sabotase di kolam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/598/3200160/cinta_sepenuh_jiwa-zhrF_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 132, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197155/cinta_sepenuh_jiwa-sr8I_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 116, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195791/cinta_sepenuh_jiwa-MiKB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 109, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195091/ibrahim_risyad-XOZS_large.jpeg
Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: Alhamdulillah, Happy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/598/3194664/cinta_sepenuh_jiwa-xsar_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/598/3194508/cinta_sepenuh_jiwa-dkI5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 101, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement