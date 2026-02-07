Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 133, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 133 berkisah tentang Lidya yang menyiapkan koper untuk menyusul ke vila keesokan hari dan berniat ziarah ke makam Doni karena hari ulang tahun pernikahan mereka.

Eliza dan Rico mulai memantau keluarga Julian dari vila sebelah dengan niat mencari celah sabotase. Sementara itu, setibanya di vila, Julian dan Lala mengajak Syifa dan Elio beraktivitas di halaman belakang.

Mereka bersepeda; Julian mendorong stroller Elio dan 'balapan' dengan Lala dan Syifa, lalu mengambil jalan pintas dan tiba lebih dulu. Julian, Lala, Syifa, dan Elio lanjut main layangan dan memancing.

Syifa juga menggambar keluarga mereka termasuk Elio dan meminta izin berenang sore hari. Di sisi lain, Eliza dan Rico mengamati dari jauh, Eliza iri melihat kebahagiaan Julian dan memutuskan mulai 'bergerak' dengan meminta Rico memancing ikan sebagai bagian dari rencana.

Naya yang sebelumnya diajak berenang sama Ardan kemudian memilih untuk memancing setelah ia mendapat pesan dari Rico agar area kolam sepi. Eliza dan Rico menyiapkan sabotase di kolam.