HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 83 bercerita tentang Meisya yang ingin mencari bukti lain bahwa dirinya adalah anak Doni. Dia kemudian menyusup ke rumah Julian dan menemukan foto-foto lama Desi dan Doni.

Foto itu setidaknya membuktikan bahwa ada hubungan terlarang antara Desi dan Doni di masa lalu. Awalnya, Meisya ingin mengunggah foto tersebut ke sosial media. Namun tiba-tiba satpam datang dan dia bergegas masuk ke ruang kerja Julian.

Meisya panik, karena kehadiran satpam tersebut. Beruntung Tati menelpon satpam tersebut dan memberi tahu bahwa keluarga Julian sedang berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun Lidya. 

Meisya akhirnya memilih untuk mengkonfrontasi Lidya secara langsung. Acara ulang tahun Lidya kemudian berlangsung dan dia menyambut keluarga dengan ramah. Namun dia kecewa karena tak melihat kedatangan Julian. 

Namun tak lama, Julian datang bersama Lala. Di depan keluarga besar, Lidya menahan sikap dinginnya, sementara Lala berusaha sopan dan rendah hati. Lala memberi kue dan kadonya, namun Lidya bersikap dingin dan meminta Tanti untuk menaruhnya di belakang. 

Telusuri berita celebrity lainnya
