Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 455: Keselamatan Anak-Anak Amira Terancam

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Yuniar diam-diam menemui Marcel di rumahnya untuk mengubah rencana tentang sisa satu kado terakhirnya. Di rumah Biru, Damar pamit harus berangkat ke Jerman dan berpesan agar Biru benar-benar menjaga Amira dan anak-anaknya. Sementara Marcel mengintai rumah Biru dan meletakkan kadonya yang nyaris ketahuan Imas.

Di sisi lain, Noah, Vernie, dan Elang ikut cemas dan sepakat ini bukan ancaman biasa. Amira semakin takut keselamatan anak-anaknya terancam, dan memutuskan anak-anaknya tidur di kamar mereka. Yuniar yang mendengar rencana itu pun panik karena akan semakin sulit menculik bayi mereka.

Di rumah Noah, Arsy melihat foto Marcel ada di album keluarga. Arsy mulai mengingat kejadian tabrakannya dengan pria pincang tersebut.

Apakah Arsy akan mulai memcari informasi tentang Marcel? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!



(kha)