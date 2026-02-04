Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Aira Eps 9: Aira Jadi Asisten Haris, Jacky Lakukan Pemerasan Pada Nina

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |17:05 WIB
Sinopsis Aira Eps 9: Aira Jadi Asisten Haris, Jacky Lakukan Pemerasan Pada Nina
Aira
JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Haris meminta Aira untuk bekerja sebagai asisten pribadinya dari rumah karena ia butuh bantuan mengurus pekerjaan kantor selama masa pemulihan. Aira awalnya ragu namun akhirnya setuju. Edwin pulang dan kaget melihat keberadaan Aira di rumahnya. Edwin yang panik berusaha menghindar masuk kamar. Meski Haris sempat memperkenalkan Aira padanya, namun kecurigaan Haris bertambah saat Edwin terus berbohong dan mengelak ketika ditanya soal bukti surat laporan polisi.

Sementara itu, di lingkungan rumah Aira, Laras melabrak tetangganya yaitu Ibu Juju dan Wati yang sedang bergunjing di dekat gerobak tukang sayur. Pertengkaran memanas hingga terjadi aksi saling lempar tomat dan sayuran yang membuat tukang sayur kewalahan.

Di sisi lain, Jacky sedang mengalami masalah keuangan. Demi pengobatan ibunya, ia berusaha meminjam uang pada temannya, namun ditolak sehingga ia nekat merencanakan pemerasan ke Nina karena ia melihat Thread yang dibuat Nina. Aira menghubungi nomor informan yang didapat dari Nina, dan Jacky yang menggunakan alat penyamar suara mengangkat telepon itu, lalu meminta uang tebusan 100 juta rupiah jika Aira ingin tahu identitas pelaku.

Apa yang akan Aira lakukan? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

