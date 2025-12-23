Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Akhir Pekan Ini, Aktor Sinetron Terbelenggu Rindu Hadir di Ciledug

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |13:30 WIB
Akhir Pekan Ini, Aktor Sinetron Terbelenggu Rindu Hadir di Ciledug
Akhir Pekan Ini, Aktor Sinetron Terbelenggu Rindu Hadir di Ciledug. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menghadirkan para cast sinetron Terbelenggu Rindu di Dahsyatnya Meet & Greet di Ramayana Ciplaz Ciledug, Tangerang, Banten, pada 27 Desember mendatang.

Jameelah Saleem, Riza Syah, Faradina Tika, dan Xavier Nainggolan dari sinetron Terbelenggu Rindu akan menyapa dan mengajak penggemarnya untuk seru-seruan bareng. 

Tak hanya foto bareng dengan penggemar sinetron Terbelenggu Rindu, Anda juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru lainnya, seperti games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, hingga Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, Dahsyatnya Meet & Greet sinetron Terbelenggu Rindu ini juga akan menampilkan  special performance dari Shakirra Vier, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki, serta performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong.

Jadi, jangan lewatkan keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Terbelenggu Rindu di Ramayana Ciplaz Ciledug, pada Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

