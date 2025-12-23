Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 38, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 38 bercerita tentang Rafki yang menyuruh Arta untuk mencari pelaku yang mensabotase acara. Ia kemudian melindungi Ayuna dari kejaran wartawan.

Ketika jalan keluar, Tristan muncul dan menyuruh mereka untuk masuk ke mobilnya. Saat suasana sudah cukup sepi, Rafki minta menepi dan keluar dari mobil bersama Ayuna sembari mengucapkan terima kasih.

Kemudian Rafki memiliki ide untuk membelikan Ayuna balon untuk menghiburnya. Rafki menjelaskan alasan di balik balon-balon yang dibawanya ke Ayuna. Satu per satu balon dilepaskan bersama Ayuna, masing-masing melambangkan keberanian, ketenangan, kebahagiaan, optimisme, dan awal yang baru.

Shilla mengemudi dengan emosi memuncak sambil teringat momen kedekatan Rafki dan Ayuna di acara launching toner. Amarahnya memuncak hingga hampir menyebabkan kecelakaan ketika sebuah motor menyalip mobilnya secara tiba-tiba.

Mobil Shilla menabrak trotoar, membuatnya kesakitan dan semakin emosi. Apa yang akan direncanakan oleh Shilla selanjutnya? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Selasa (23/12/2025), pukul 18.55 WIB.