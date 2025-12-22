Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 37, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |15:43 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 37, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 37, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 37 bercerita tentang Rafki yang tampil percaya diri memberikan sambutan sebagai CEO, disusul Ayuna sebagai brand ambassador perusahaan.

Meski sempat gugup, Ayuna berhasil membawakan presentasi dengan luwes dan profesional. Konsep My Husband Does My Skincare yang menampilkan kemesraan Ayuna dan Rafki itu, sukses mencuri perhatian tamu dan media.

Para tamu, wartawan, hingga keluarga besar tampak terpesona dengan konsep tersebut. Sementara itu, Shilla yang menonton presentasi Ayuna tersebut blakblakan mempertontonkan ketidaksukaannya. 

Di tengah acara, Shilla -dengan bantuan Emir- mulai menjalankan rencananya. Flashdisk di backstage ditukarnya, hingga layar utama menampilkan data rahasia penyelidikan kematian Bella, adik Ayuna yang seharusnya bersifat pribadi.

Shilla juga membayar petugas agar tidak membuka mulut dan menghapus sebagian rekaman CCTV. Tayangan tersebut kemudian menyeret nama keluarga Hendar dan perusahaan mereka, memicu kepanikan, kemarahan, dan kekacauan di ballroom.

