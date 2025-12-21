Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 36: Shilla Ketahuan Selingkuh, Rafki Ingin Putus

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat di lampu merah, mobil yang dinaiki Rafki dan Ayuna bersebelahan dengan mobil yang dinaiki Shilla dan Hendar. Ayuna tanpa sengaja melihat Shilla di mobil sebelah sedang bermesraan dengan Hendar yang tak terlihat perawakannya karena sedang memakai masker dan topi. Rafki yang juga melihat kejadian itu menjadi sangat marah dalam hati karena menyadari bahwa Shilla telah membohonginya selama ini. Sesampainya di rumah, Rafki berusaha menyembunyikan kekesalannya dari Ayuna tentang perselingkuhan Shilla dan bertekad untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita itu setelah acara peluncuran produk keesokan harinya.

Sedangkan, Ayuna menyadari masalah kulit wajahnya yang merah dan ruam semakin parah akibat toner Clevana yang diberikan Nila, padahal acara peluncuran produk akan dilakukan keesokan harinya. Rafki dengan perhatian memberikan soothing cream yang membuat Ayuna merasa senang karena diperhatikan.

Nila berteriak histeris karena wajahnya tiba-tiba dipenuhi ruam merah dan bintik-bintik yang sama persis dengan yang dialami Ayuna. Ternyata, Lilis sang asisten rumah tangga mengaku kepada Rafki dan Ayuna bahwa ia menukar isi botol toner Nila dengan toner milik Ayuna karena telah menumpahkannya. Pengakuan ini membuat Rafki curiga bahwa ada cacat produksi pada toner Clevana tersebut dan meminta Lilis menyiapkan sampel dari botol toner yang dipakai Nila dan Ayuna untuk dikaji ulang.

Apa yang akan ditemukan Rafki dari sampel tersebut? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.

(kha)