Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode Perdana Bikin Penonton Heboh, Ini Kata Mereka Tentang Series Still Single di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |15:09 WIB
Episode Perdana Bikin Penonton Heboh, Ini Kata Mereka Tentang Series <i>Still Single</i> di VISION+
Still Single
A
A
A

JAKARTA - Original series VISION+, Still Single, langsung mencuri perhatian penonton sejak penayangan episode perdananya. Mengangkat kisah perempuan modern dengan segala dinamika hidup, cinta, dan tekanan sosial soal pernikahan, Still Single menawarkan cerita yang segar dan relevan dengan generasi masa kini. Klik di sini untuk nonton keseruannya.

Tidak sedikit penonton yang hadir dalam acara press conference series Still Single mengaku terkejut karena narasi yang disajikan terasa fresh, dekat dengan keseharian perempuan, dan penuh twist yang tidak mudah ditebak.

Salah satu penonton menyampaikan antusiasmenya, “Episode pertamanya pecah. Sangat seru, tidak bisa ditebak. Narasinya fresh tentang kehidupan para perempuan, khususnya yang belum menikah.”

Reaksi positif lainnya juga muncul dari penonton Gen Z yang merasa series ini punya sentuhan unik. “Seru banget, ada sentuhan zodiak. Cocok buat ditonton Gen Z,” ujar salah satu pengunjung acara.

Banyak penonton mengapresiasi bagaimana Still Single menggambarkan realita hidup perempuan yang belum menikah mulai dari tekanan keluarga, drama percintaan, hingga perjalanan menemukan diri sendiri.

Menurut mereka, series ini menghadirkan pendekatan yang ringan namun tetap menyentuh, membuat penonton merasa “terwakili” oleh setiap karakter.

Dibintangi oleh Yuki Kato, Samo Rafael, Nadine Alexandra, Yoshi Sudarso dan deretan pemain lainnya, series ini berhasil memadukan drama, humor, dan pesan emosional yang membuat penonton penasaran untuk mengikuti episode berikutnya. Streaming sekarang dengan berlangganan VISION+ Premium Rp20.000,-. Download aplikasinya di PlayStore atau App Store dan nikmati cerita seru dari microdrama dan original series VISION+.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/37/3187852//f1_gp_abu_dhabi_2025-524U_large.jpg
Cara Nonton F1 GP Abu Dhabi 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187822//saksikan_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025_di_vision_plus-ndBI_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Eksklusif di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187737//timnas_putri_indonesia-mcWD_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025 Hari Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187578//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_asean_club_championships_2025_di_vision-x3EK_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ASEAN Club Championships 2025: Bangkok United vs Lion City Sailors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/43/3187532//link_live_streaming_sea_games_2025-NMvW_large.jpg
Link Live Streaming SEA Games 2025 di Vision+: Ada Timnas Indonesia U-22 hingga Bulu Tangkis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187363//cinta_tabrak_lari-fKAU_large.JPG
Microdrama Cinta Tabrak Lari: Pertemuan Karena Tragedi, Jatuh Cinta Karena Takdir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement