Episode Perdana Bikin Penonton Heboh, Ini Kata Mereka Tentang Series Still Single di VISION+

JAKARTA - Original series VISION+, Still Single, langsung mencuri perhatian penonton sejak penayangan episode perdananya. Mengangkat kisah perempuan modern dengan segala dinamika hidup, cinta, dan tekanan sosial soal pernikahan, Still Single menawarkan cerita yang segar dan relevan dengan generasi masa kini. Klik di sini untuk nonton keseruannya.

Tidak sedikit penonton yang hadir dalam acara press conference series Still Single mengaku terkejut karena narasi yang disajikan terasa fresh, dekat dengan keseharian perempuan, dan penuh twist yang tidak mudah ditebak.

Salah satu penonton menyampaikan antusiasmenya, “Episode pertamanya pecah. Sangat seru, tidak bisa ditebak. Narasinya fresh tentang kehidupan para perempuan, khususnya yang belum menikah.”

Reaksi positif lainnya juga muncul dari penonton Gen Z yang merasa series ini punya sentuhan unik. “Seru banget, ada sentuhan zodiak. Cocok buat ditonton Gen Z,” ujar salah satu pengunjung acara.

Banyak penonton mengapresiasi bagaimana Still Single menggambarkan realita hidup perempuan yang belum menikah mulai dari tekanan keluarga, drama percintaan, hingga perjalanan menemukan diri sendiri.

Menurut mereka, series ini menghadirkan pendekatan yang ringan namun tetap menyentuh, membuat penonton merasa “terwakili” oleh setiap karakter.

Dibintangi oleh Yuki Kato, Samo Rafael, Nadine Alexandra, Yoshi Sudarso dan deretan pemain lainnya, series ini berhasil memadukan drama, humor, dan pesan emosional yang membuat penonton penasaran untuk mengikuti episode berikutnya.



