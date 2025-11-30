Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mimpi, Cinta, dan Sebuah Pertemuan Baru: Sinopsis Series Still Single Episode Terakhir

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |22:42 WIB
Mimpi, Cinta, dan Sebuah Pertemuan Baru: Sinopsis Series Still Single Episode Terakhir
Still Single
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan cinta Maya (Yuki Kato) dan Yudha (Samo Rafael) akhirnya mencapai titik penentu di episode 8 series Still Single. Episode ini menjadi penutup penuh emosi, hangat dan indah dalam ketidaksempurnaannya. Bukan hanya tentang cinta yang bertahan, tapi juga tentang mimpi yang menuntut pengorbanan. Klik di sini untuk nonton Still Single hanya di VISION+.

Setelah pergulatan panjang menyeimbangkan karier dan perasaan, Maya akhirnya meraih salah satu mimpi terbesar dalam hidupnya: membuka butik perhiasan pertama miliknya. Dari meja kerja kecil, kini ia memiliki etalase yang memajang hasil tangannya sendiri.

Di sisi lain, kesempatan emas yang sudah lama menunggu akhirnya datang untuk Yudha. Ia bersiap terbang ke Amerika, menapaki langkah baru sebagai fotografer profesional. Cinta yang pernah mereka jaga kini diuji oleh jarak, ambisi, serta pertanyaan klasik: Ketika dua hati saling mencintai, apakah itu cukup untuk membuat keduanya tetap bersama?

Episode ini juga menghadirkan momen penuh makna dari ayah Maya. Dalam kondisi kesehatan yang tak lagi sekuat dulu, ia memberikan satu nasihat yang menancap dalam: bahwa cinta lebih
penting dari sebuah pernikahan..

Maya kembali merasakan ruang kosong dalam hidupnya. Hingga takdir mempertemukannya dengan seorang pria baru—pria berzodiak Leo, sosok yang menurut astrologi merupakan pasangan paling cocok bagi Gemini seperti Maya. 

Kehadiran Leo ini membawa warna, rasa penasaran, dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Di saat yang sama, telepon berdering. Yudha menghubungi dari seberang dunia. Apakah cinta
pertama selalu menjadi rumah? Atau justru hidup kadang menuntun kita pada cerita baru?

Semua jawabannya mengalir dalam keindahan Episode 8 Still Single, eksklusif hanya di VISION+. Segera berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- untuk menonton Still Single dan
ribuan konten terbaik lainnya. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang!
 

(kha)

