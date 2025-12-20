Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 35, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 35, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 35 bercerita tentang ketegangan yang memuncak di kantor saat Shilla mengetahui perceraian Rafki dan Ayuna dibatalkan.

Hal itu membuatnya diliputi cemburu dan kemarahan. Nila lalu memanfaatkan Shilla sebagai kaki tangan dengan memerintahkannya memanipulasi data penyelidikan kematian adik Ayuna.

Tujuannya, agar kesalahan dialihkan ke perusahaan keluarga Ayuna. Shilla menerima perintah itu dengan senyum licik, menyadari bahwa kepentingannya sendiri ikut terselamatkan.

Di sisi lain, Ayuna datang ke kantor membawakan makan siang untuk Rafki dan merawatnya dengan penuh perhatian. Hal itu membuat Rafki semakin goyah dengan perasaannya sendiri.

Shilla yang melihat kemesraan itu merasa marah. Sementara itu, Hendar nyaris ketahuan oleh Rafki saat bertemu Shilla di kafe Young Leaves. Namun beruntung, ia berhasil mengelak sehingga Rafki tak curiga.

Di Taman Kenanga, Ayuna sedang menikmati waktu piknik bersama Tristan dan Naomi. Mereka menghabiskan waktu dengan berfoto bersama lalu Ayuna mengunggahnya di media sosial.

Namun Rafki yang tidak sengaja mendengar karyawan mengobrol tentang postingan Instagram Ayuna itu merasa cemburu dan bergegas menjemput istrinya ke Taman Kenanga.