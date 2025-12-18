Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 33, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 33, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 33, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 33 bercerita tentang Rafki dan Ayuna yang dicekoki kopi berisi obat perangsang oleh Hendar dan Meli. Akibat pengaruh obat itu, keduanya nyaris berciuman.

Rafki berusaha mati-matian untuk menghindari Ayuna. Menyadari keanehan kopi itu, Rafki dan Ayuna pun menuntut penjelasan dari Hendar dan Meli. Keduanya pun mengakui mencampur obat perangsang ke kopi mereka agar Ayuna bisa segera hamil.

Sebelum tidur, Ayuna membuka jurnal lamanya. Di sana tertulis ungkapan hatinya tentang penderitaan dan pengorbanannya selama ini. Lalu Ayuna ketiduran di meja nakasnya. Tengah malam, Rafki bangun dan mendapati Ayuna tertidur pulas di meja. 

Dengan penuh perhatian, ia menggendong Ayuna dan memindahkannya ke ranjang. Namun, saat memindahkan Ayuna, jurnalnya terjatuh. Rafki yang penasaran lantas membaca tulisan di jurnal tersebut.

Jurnal itu ternyata mengungkap rahasia besar pernikahan Ayuna dengan Rafka hingga mengubah pandangan Rafki terhadap Ayuna. Keesokan paginya, Darma, Nila, dan pengacara Elgar tiba di rumah Hendar untuk mengurus perceraian Ayuna dan Rafki. 

Nila mendesak agar proses cerai segera diselesaikan, tetapi Darma meminta semua pihak berunding terlebih dahulu. Di sisi lain, Shilla yang sedang mewakili Bu Nila ke sebuah pemakaman clientnya, malah dikejar-kejar Tristan yang curiga padanya.

Hal itu karena penampilan Shilla sama dengan wanita yang pernah ia lihat mengintai rumah Hendar saat 40 harian Bella. Tristan menuduh Shilla sebagai peneror yang memberikan Ayuna boneka terror. 

