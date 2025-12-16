Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 449: Arsy Mengaku Adik Tiri Vernie, Marcel Masih Hidup

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kondisi Amira menurun drastis karena mengalami Atonia Uteri, pendarahan hebat karena rahim tidak berkontraksi. Dokter langsung meminta persiapan transfusi darah dan membawa Amira ke ruang operasi. Sementara itu, Yuniar menangisi jenazah Dea di kamar jenazah. Yuniar marah mendengar dua perawat bicara bahas sisa kantong darah untuk Dea yang ternyata diberikan ke Amira. Di sisi lain, operasi Amira berjalan lancar. Keluarga mengelilingi Amira dan semua bahagia.

Di rumah Noah, muncul konflik baru ketika seorang remaja bernama Arsy tiba-tiba datang dan mengaku sebagai adik tiri Vernie. Noah akhirnya mengajak Arsy masuk untuk bicara baik-baik, sementara Vernie kesal dan menolak Arsy. Di sisi lain, Gladys mengumumkan bahwa ia akan pindah ke Surabaya untuk memulai hidup baru. Sementara di pemakaman, Yuniar hancur kehilangan putrinya yang meninggal. Pada saat bersamaan, muncul Marcel yang ternyata masih hidup.

Bagaimana dengan Amira dan Biru, apakah Marcel akan kembali menjadi ancaman bagi mereka? Bagaimana dengan Noah dan Vernie ketika muncul Arsy di kehidupan mereka? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28

