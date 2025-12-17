Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 32, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |13:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 32, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 32, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 32 bercerita tentang Rafki yang berusaha meyakinkan Nila agar tidak mencurigai hubungan atau perasaannnya terhadap Ayuna. 

Dia menegaskan, pernikahan mereka secara praktik sudah berjarak. Meski begitu, Nila tetap menolak Rafka kembali dekat dengan Ayuna dan mengaitkannya dengan kondisi mental Rafki yang menurutnya bisa memburuk. 

Nyaris ketahuan, Rafki menghela napas lega namun batinnya kembali goyah saat melihat dokumen perceraian yang harus ia tanda tangani. Sementara itu Darma memperhatikan gelagat Rafki yang ragu, apalagi saat melihat dokumen cerai yang belum ditandatangani. 

Darma mulai memahami bahwa keputusan cerai bukan hal mudah bagi anaknya. Di rumah Hendar dan Meli, Ayuna dikurung di gudang dalam kondisi lemas, lapar, dan masih kesakitan akibat alergi toner sebelumnya. 

Setiap mencoba meminta tolong, ia malah dibentak atau diancam oleh Meli dan Hendar yang takut ketahuan tetangga. Naomi, yang awalnya hanya numpang ke toilet, curiga dan kemudian mendengar langsung suara Ayuna. 

Halaman:
1 2 3
