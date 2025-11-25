Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 14, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 14 bercerita tentang Rafki yang menerima email rundown pesta ulang tahun Rafka. Di sana, dia menemukan ada sesi dansa formal.

Karena ia tidak bisa menari, Rafki langsung panik dan berusaha menghubungi Arta untuk membatalkan sesi itu. Ternyata, acara ulang tahun itu sudah disusun sedemikian rupa oleh Darma.

Namun Arta tidak berani mengubah susunan acara karena dansa merupakan aktivitas favorit Rafka. Sementara itu, Rafki terpaksa membatalkan janji bertemu dengan Shilla karena dia harus berlatih dansa agar tak ada yang curiga dia sebenarnya bukan Rafka.

Hal ini membuat Shilla yang sudah bersiap dandan untuk ulang tahun Rafki kecewa berat. Ayuna langsung memposisikan tangan Rafki di pinggangnya dan memegang tangan Rafki yang lain.

Mereka mulai berdansa, Rafki berdansa dengan kaku dan terlihat amatiran. Setelah beberapa langkah canggung, Rafki menatap Ayuna dengan serius. Sementara Ayuna menjelaskan langkah-langkah dasar dansa pada Rafki.