Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 14, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:01 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 14, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 14, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 14 bercerita tentang Rafki yang menerima email rundown pesta ulang tahun Rafka. Di sana, dia menemukan ada sesi dansa formal. 

Karena ia tidak bisa menari, Rafki langsung panik dan berusaha menghubungi Arta untuk membatalkan sesi itu. Ternyata, acara ulang tahun itu sudah disusun sedemikian rupa oleh Darma.

Namun Arta tidak berani mengubah susunan acara karena dansa merupakan aktivitas favorit Rafka. Sementara itu, Rafki terpaksa membatalkan janji bertemu dengan Shilla karena dia harus berlatih dansa agar tak ada yang curiga dia sebenarnya bukan Rafka. 

Hal ini membuat Shilla yang sudah bersiap dandan untuk ulang tahun Rafki kecewa berat. Ayuna langsung memposisikan tangan Rafki di pinggangnya dan memegang tangan Rafki yang lain. 

Mereka mulai berdansa, Rafki berdansa dengan kaku dan terlihat amatiran. Setelah beberapa langkah canggung, Rafki menatap Ayuna dengan serius. Sementara Ayuna menjelaskan langkah-langkah dasar dansa pada Rafki. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/598/3185569//mencintai_ipar_sendiri-XuEM_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 13: Ayuna Mencoba Kabur dari Penculikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185380//mencintai_ipar_sendiri-kxpI_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 12: Ayuna Diculik Provokator Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185214//kau_ditakdirkan_untukku-Pi3I_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 217, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185207//cinta_sepenuh_jiwa-3fWy_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 56, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185204//terbelenggu_rindu-VDdC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 430, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/598/3185103//cinta_sepenuh_jiwa-zi1V_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 55, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement