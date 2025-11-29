Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 17, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |19:01 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 17, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 17, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 17 bercerita tentang Meli đan Hendar yang mendapat bantuan Tristan dan Naomi untuk mempersiapkan acara 40 Harian Bella.

Meli kesal karena Ayuna đan Rafki belum juga datang ke acara tersebut. Dia tidak tahu kalau mobil Rafki mogok di jalan, sehingga membuat mereka harus terlambat datang ke acara tersebut.

Dari kejauhan Shilla yang mengikuti Rafki đan Ayuna dengan cepat berhenti dan terus memantau yang dilakukan keduanya. Rafki panik karena tidak bisa memperbaiki mobil. Ayuna pun turun tangan hingga akhirnya mobil Rafki kembali berfungsi.

Ketika tiba di acara tersebut, Meli langsung menarik Ayuna dan langsung memarahinya. Ayuna menangis dan mencoba menjelaskan, namun Meli enggan mendengarkan. Tristan yang melihat Meli berlaku kasar langsung memintanya untuk memulai acara.

Ketika pengajian hampir selesai, sebuah paket misterius untuk Ayuna datang. Penawaran dengan paket tersebut, Ayuna terlihat kaget saat membuka paket tersebut dan membuangnya.

Sebenarnya, apa isi paket misterius untuk Ayuna tersebut? Siapa pula yang mengirim paket itu? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri, hanya di RCTI, pada Sabtu (29/11/2025), pukul 18.55 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183737/mencintai_ipar_sendiri-noiL_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 4, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183726/nobar_mencintai_ipar_sendiri-OUMN_large.jpg
Nobar Seru Sinetron Mencintai Ipar Sendiri, Seluruh Aktor Ikut Histeris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183534/mencintai_ipar_sendiri-jFNv_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 3, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/598/3186712//terbelenggu_rindu-XS6Y_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 437, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186555//kau_ditakdirkan_untukku-E7n2_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 221 B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/598/3186549//cinta_sepenuh_jiwa-py6B_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 61, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement