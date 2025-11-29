Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 17, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 17 bercerita tentang Meli đan Hendar yang mendapat bantuan Tristan dan Naomi untuk mempersiapkan acara 40 Harian Bella.

Meli kesal karena Ayuna đan Rafki belum juga datang ke acara tersebut. Dia tidak tahu kalau mobil Rafki mogok di jalan, sehingga membuat mereka harus terlambat datang ke acara tersebut.

Dari kejauhan Shilla yang mengikuti Rafki đan Ayuna dengan cepat berhenti dan terus memantau yang dilakukan keduanya. Rafki panik karena tidak bisa memperbaiki mobil. Ayuna pun turun tangan hingga akhirnya mobil Rafki kembali berfungsi.

Ketika tiba di acara tersebut, Meli langsung menarik Ayuna dan langsung memarahinya. Ayuna menangis dan mencoba menjelaskan, namun Meli enggan mendengarkan. Tristan yang melihat Meli berlaku kasar langsung memintanya untuk memulai acara.

Ketika pengajian hampir selesai, sebuah paket misterius untuk Ayuna datang. Penawaran dengan paket tersebut, Ayuna terlihat kaget saat membuka paket tersebut dan membuangnya.

Sebenarnya, apa isi paket misterius untuk Ayuna tersebut? Siapa pula yang mengirim paket itu? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri, hanya di RCTI, pada Sabtu (29/11/2025), pukul 18.55 WIB.**

(SIS)