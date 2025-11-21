Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 10, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 10, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 10, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 10 bercerita tentang Rafki (Marcel Chandrawinata) dan Ayuna (Laura Theux) yang singgah ke warung sate langganan almarhumah Bella (Hannah Hannon) untuk makan malam.

Ayuna tampak sedih ketika Tarno, pemilik warung sate itu menanyakan keberadaannya Bella. Rafki, yang awalnya bersikap dingin dan menganggap Ayuna rakus pun diam-diam menikmati makanannya. Bahkan, dia menghabiskan makanan yang tersisa di pairing Ayuna.

Setelah selesai makan, Ayuna membantu Tarno yang sakit encok untuk melayani pembeli sate. Rafki, yang tertegun melihat kepedulian Ayuna, akhirnya ikut membantu dengan membakar sate. Mereka bekerja berdampingan yang membuat Rafki merasakan kedekatan tak terduga.  

Shilla yang datang ke rumah Darma setelah teleponnya tidak diangkat-angkat oleh Rafki, melihat kedekatan pria itu dengan Ayuna. Shilla pun terbakar api cemburu. Rafki yang panik melihat Shilla akhirnya menjelaskan bahwa pernikahan Rafka dengan Ayuna hanyalah transaksi. 

Ayuna matre hanya ingin uang dan Rafka butuh donor sel punca dari anak Ayuna untuk penyakit autoimunnya. Karena alasan itu, Rafki menjalin dirinya tidak mungkin jatuh cinta pada perempuan seperti Ayuna. 

Shilla terkejut dengan rahasia itu, tetapi kembali tenang mengetahui faktanya. Namun, ia memaksa Rafki bersumpah tidak akan pernah jatuh cinta pada Ayuna. Bagaimana reaksi Rafki terhadap desakan Shilla tersebut? 

Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri selengkapnya di RCTI, pada Jumat (21/11/2025), pu kul 18.55 WIB.**

(SIS)

