Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nobar Seru Sinetron Mencintai Ipar Sendiri, Seluruh Aktor Ikut Histeris!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |11:30 WIB
Nobar Seru Sinetron <i>Mencintai Ipar Sendiri</i>, Seluruh Aktor Ikut Histeris!
Nobar Seru Sinetron Mencintai Ipar Sendiri, Seluruh Aktor Ikut Histeris! (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Merayakan debut sinetron Mencintai Ipar Sendiri, RCTI menggelar nonton bareng (nobar) di Politeknik SSR, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2025. 

Acara itu dihadiri fans dan para pemeran sinetron tersebut: Laura Theux, Marcel Chandrawinata, Erdin Werdrayana, Andi Annisa, Ari Wibowo, Sheila Alexander, Erwin Cortez, hingga Maudy Wilhelmina.

Erdin Werdrayana mengaku, antusias bertemu dan berinteraksi dengan para penggemar sinetron tersebut. “Seru banget ya karena semua fans pada datang. Jadi tadi kami makan bakso bareng,” tuturnya.

Menariknya, saat nobar episode 3 Sinetron Mencintai Ipar Sendiri dimulai, para cast sampai berteriak histeris di setiap adegan seru dan menegangkan.

Excited banget. Karena menurut aku, hasil yang tayang sangat bagus ya,” imbuh Andi Annisa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636//tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184557//mencintai_ipar_sendiri-I3qJ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184377//kau_ditakdirkan_untukku-x2vF_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement