Nobar Seru Sinetron Mencintai Ipar Sendiri, Seluruh Aktor Ikut Histeris!

Nobar Seru Sinetron Mencintai Ipar Sendiri, Seluruh Aktor Ikut Histeris! (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)

JAKARTA - Merayakan debut sinetron Mencintai Ipar Sendiri, RCTI menggelar nonton bareng (nobar) di Politeknik SSR, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2025.

Acara itu dihadiri fans dan para pemeran sinetron tersebut: Laura Theux, Marcel Chandrawinata, Erdin Werdrayana, Andi Annisa, Ari Wibowo, Sheila Alexander, Erwin Cortez, hingga Maudy Wilhelmina.

Erdin Werdrayana mengaku, antusias bertemu dan berinteraksi dengan para penggemar sinetron tersebut. “Seru banget ya karena semua fans pada datang. Jadi tadi kami makan bakso bareng,” tuturnya.

Menariknya, saat nobar episode 3 Sinetron Mencintai Ipar Sendiri dimulai, para cast sampai berteriak histeris di setiap adegan seru dan menegangkan.

“Excited banget. Karena menurut aku, hasil yang tayang sangat bagus ya,” imbuh Andi Annisa.