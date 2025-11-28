Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 16, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 16, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 16, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 16 bercerita tentang pesta topeng yang digelar khusus untuk merayakan ulang tahun Rafki. Namun suasana pesta menjadi tegang bagi Shilla yang berusaha menghindari Hendar. 

Hendar mengejar Shilla, tetapi Meli melihat interaksi tersembunyi mereka. Cemburu, Meli menyerang Shilla dan menuduhnya sebagai simpanan Hendar. Shilla yang panik berhasil kabur dari cengkeraman Meli. 

Meli pun belum sempat melihat wajah asli Shilla yang pergi menggunakan topeng tersebut. Shilla yang sedang terhimpit akhirnya menghubungi Beni dan mendesak pria itu untuk melakukan ‘eksekusi’ saat itu juga.

Beni yang tegang bersiap menekan pemantik jarak jauh, tetapi tiba-tiba ia bertabrakan dengan Rafki yang sedang mengambil minum. Remote itu jatuh di dekat kaki Rafki yang bingung melihat benda itu dan mengembalikannya pada Beni.

Tak lama, ledakan besar terdengar dari area prasmanan. Api dan asap tebal menyebar dengan cepat, membuat seluruh venue panik. Bagaimana kondisi Ayuna, Rafki dan seluruh tamu di acara itu? 

Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Jumat, 28 November 2025, pukul 18.55 WIB.**

(SIS)

