Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 4, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 4, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 4 bercerita tentang Hendar dan Meli yang sempat khawatir dengan telepon yang tiba-tiba dimatikan Ayuna.

Mereka kemudian mendatangi rumah Darma dan Nila dan terkejut saat melihat Ayuna dan Rafka pulang bulan madu. Hendar dan Meli terus menuntut Ayuna untuk segera melayani Rafka.

Tujuannya, agar Rafka mau berinvestasi di bisnis keluarganya. Ternyata Rafki mendengar pembicaraan tersebut dan dia merasa kalau Ayuna menikahi saudara kembarnya untuk harta.

Saat berangkat kerja bersama, Rafki yang muak dan kesal setelah mendengar pembicaraan Ayuna dengan orangtuanya lantas menurunkan perempuan itu di pinggir jalan.

Padahal, saat itu sedang hujan deras. Ayuna akhirnya basah kuyup karena kesulitan mendapatkan taksi. Beruntung ada Tristan yang lewat dan mempersilakannya masuk ke dalam mobil.

Tristan curiga melihat Ayuna ada di pinggir jalan dan diguyur hujan, padahal dia baru pulang bulan madu. Melihat Ayuna basah kuyup, dia mengajaknya singgah ke butik untuk membeli pakaian ganti.

Sementara itu, Rafki dan Shilla janjian untuk ziarah ke makam Lita. Di sana, Shilla memberikan jepitan dasi mewah untuk Rafki setelah berhasil menggantikan Rafka sebagai CEO.