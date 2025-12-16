Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 31: Darma Menyadari Rafki Ragu Bercerai Dengan Ayuna

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |18:05 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 31: Darma Menyadari Rafki Ragu Bercerai Dengan Ayuna
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Darma menekankan bahwa Ayuna sebaiknya pulang ke rumah orang tuanya karena mereka harus membahas perceraian di restoran tempat lamaran dulu. Rafki hanya diam, meski sebenarnya gelisah. Ayuna pulang dengan hati hancur, berjalan sendu sampai hampir tertabrak motor saking melamunnya.

Sementara itu, Rafki dan Darma juga sama-sama melamun di mobil. Darma curiga bahwa Rafki sebenarnya ragu soal perceraian. Ayuna lalu naik taksi dan sempat ingin pergi ke kantor Darma, tapi ia membatalkannya di tengah jalan karena merasa kondisinya terlalu kacau. Ia akhirnya meminta sopir taksi mengantar ke rumah orang tuanya. Sesampainya Ayuna di rumah orang tuanya, Meli - Hendar justru memarahi dan menyalahkannya karena tidak bisa mempertahankan pernikahan.

Rafki tidak fokus sehingga Darma mulai menyadari anaknya terus memikirkan Ayuna. Rafki makin bingung dengan perasaannya.

Apakah Rafki tetap akan bercerai dengan Ayuna? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' setiap hari pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

