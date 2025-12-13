Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |18:27 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 28 bercerita tentang Shilla yang berencana mengancam Nila karena tak ingin dipecat.

Dia terus menunggu dan mengejar Nila hingga ke Lobi kantor namun dihalangi security. Akhirnya, Shilla memanggil Nila dari kejauhan sambil mengancam membawa video bukti cairan berbahaya. 

Nila pun akhirnya mengizinkan Shilla masuk dan mengajaknya bicara di ruang meeting. Sementara itu, Meli mencoba bersikap manis pada Ayuna dengan mengajaknya makan di kafetaria demi menjalankan rencana mereka.

Namun, Ayuna justru semakin curiga karena perubahan sikap Meli yang tiba-tiba. Ternyata kebaikan Meli adalah bagian dari rencananya dengan Hendar untuk membuat Ayuna mengalami 'kecelakaan' untuk membuat Rafki kembali peduli sehingga perceraian batal.

Mereka berdiskusi serius supaya rencana ini hanya mencelakai Ayuna tanpa membahayakan Rafki. Hendar dan Meli mengajak Ayuna makan soto di kafetaria kantor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/598/3186505/mencintai_ipar_sendiri-rOzF_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 16, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/598/3185774/mencintai_ipar_sendiri-e86W_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 14, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/598/3185029/mencintai_ipar_sendiri-RA6u_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 10, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183737/mencintai_ipar_sendiri-noiL_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 4, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183726/nobar_mencintai_ipar_sendiri-OUMN_large.jpg
Nobar Seru Sinetron Mencintai Ipar Sendiri, Seluruh Aktor Ikut Histeris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183534/mencintai_ipar_sendiri-jFNv_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 3, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement