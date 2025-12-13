Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 28, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 28 bercerita tentang Shilla yang berencana mengancam Nila karena tak ingin dipecat.

Dia terus menunggu dan mengejar Nila hingga ke Lobi kantor namun dihalangi security. Akhirnya, Shilla memanggil Nila dari kejauhan sambil mengancam membawa video bukti cairan berbahaya.

Nila pun akhirnya mengizinkan Shilla masuk dan mengajaknya bicara di ruang meeting. Sementara itu, Meli mencoba bersikap manis pada Ayuna dengan mengajaknya makan di kafetaria demi menjalankan rencana mereka.

Namun, Ayuna justru semakin curiga karena perubahan sikap Meli yang tiba-tiba. Ternyata kebaikan Meli adalah bagian dari rencananya dengan Hendar untuk membuat Ayuna mengalami 'kecelakaan' untuk membuat Rafki kembali peduli sehingga perceraian batal.

Mereka berdiskusi serius supaya rencana ini hanya mencelakai Ayuna tanpa membahayakan Rafki. Hendar dan Meli mengajak Ayuna makan soto di kafetaria kantor.