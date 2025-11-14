Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 3, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 3 bercerita tentang Ayuna yang mencoba mendekati Rafka, yang sebenarnya adalah Rafki, di kamar pengantin. Dia bersiap untuk menjalani malam pertama.

Namun Rafki, yang menyamar menggantikan kembarannya yang sudah meninggal, panik dan berusaha menjaga jarak agar penyamarannya tidak terbongkar. Ayuna yang mengira Rafki adalah Rafka, sempat menanyakan mengenai wajah Rafka yang lebam.

Rafki kemudian memilih untuk menyelesaikan honeymoon dan pulang. Ayuna dan Rafki sempat berhenti di toko roti bakar untuk membeli oleh-oleh. Shilla yang juga ada di sana, melihat keberadaan Ayuna.

Dia terkejut karena ternyata Ayuna masih dapat selamat dalam sabotase mobil yang dia lakukan. Shilla kemudian menyuruh Jojo, orang suruhannya, untuk ‘menghabisi’ Ayuna malam itu juga.

Saat di perjalanan pulang, Ayuna ditelepon oleh ibu dan ayahnya yang menanyakan tentang kewajibannya dalam ‘melayani’ Rafki. Belum sempat menjawab, mobil Rafki diikuti oleh tiga motor misterius, membuat telepon dari Meli dan Hendar terputus.

Tiga pemotor itu kemudian mencoba menghadang mereka. Bagaimana keadaan Ayuna dan Rafki yang dihadang ketiga pemotor? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Jumat, 14 November 2025, pukul 18.45 WIB.**

(SIS)