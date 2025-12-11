Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 27: Nila Paksa Ayuna Bercerai

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna terkejut melihat Rafki ada di taman, namun Rafki yang semula khawatir pada Ayuna justru memilih menjauh karena tak ingin memberi harapan palsu. Ayuna menangis, namun tetap memaksa diri kembali bekerja saat staff promo menghubunginya untuk datang ke kantor Darma dan melakukan review produk.

Ayuna tiba di kantor dengan hati kacau, lalu langsung dibawa Nila ke ruangannya untuk menandatangani dokumen perceraian. Di saat bersamaan, Meli dan Hendar datang dan mulai panik melihat gelagat Nila yang ingin menekan Ayuna.

Nila dan Meli bertengkar di depan para karyawan, sementara Hendar malah mengompori pertengkaran dengan ejekan-ejekan konyolnya. Ayuna berusaha menenangkan semua orang, namun situasi makin memburuk hingga Rafki muncul dan melerai dengan tegas.

Shilla menunggu Rafki di café tapi Rafki terlambat, membuat Shilla marah sampai berniat mengakhiri hubungan mereka, sebelum akhirnya Rafki menenangkannya. Beni yang diam-diam ada di café memergoki kedekatan Rafki dan Shilla, lalu merekam secara diam-diam.

Apa rencana Beni dengan video rekaman tersebut? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' setiap hari pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.



