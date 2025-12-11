Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 27: Nila Paksa Ayuna Bercerai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:00 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 27: Nila Paksa Ayuna Bercerai
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna terkejut melihat Rafki ada di taman, namun Rafki yang semula khawatir pada Ayuna justru memilih menjauh karena tak ingin memberi harapan palsu. Ayuna menangis, namun tetap memaksa diri kembali bekerja saat staff promo menghubunginya untuk datang ke kantor Darma dan melakukan review produk. 

Ayuna tiba di kantor dengan hati kacau, lalu langsung dibawa Nila ke ruangannya untuk menandatangani dokumen perceraian. Di saat bersamaan, Meli dan Hendar datang dan mulai panik melihat gelagat Nila yang ingin menekan Ayuna.

Nila dan Meli bertengkar di depan para karyawan, sementara Hendar malah mengompori pertengkaran dengan ejekan-ejekan konyolnya. Ayuna berusaha menenangkan semua orang, namun situasi makin memburuk hingga Rafki muncul dan melerai dengan tegas. 

Shilla menunggu Rafki di café tapi Rafki terlambat, membuat Shilla marah sampai berniat mengakhiri hubungan mereka, sebelum akhirnya Rafki menenangkannya. Beni yang diam-diam ada di café memergoki kedekatan Rafki dan Shilla, lalu merekam secara diam-diam.

Apa rencana Beni dengan video rekaman tersebut? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' setiap hari pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau TV digital Anda untuk tayangan paling jernih. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189223//terbelenggu_rindu-Cb4j_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 447: Biru Selamatkan Amira dari Ledakan Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188939//dahsyatnya_meet_and_greet-Cdw7_large.jpeg
Sabtu Ini, Ada Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188806//cinta_sepenuh_jiwa-VeAW_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 71: Julian Lacak Lala, Hasbi Beri Ancaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188804//mencintai_ipar_sendiri-2ax8_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 26: Rafki Merasa Kehilangan Ayuna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/598/3188767//terbelenggu_rindu-AgM7_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 446: Marcel Serang Biru Hingga Pingsan, Amira Diculik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188637//kau_ditakdirkan_untukku-gFb0_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 229: Reno Tak Jadi Menikah dengan Dara?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement