Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 227 bercerita tentang Reno yang panik saat berada di rumahnya. Dia kemudian memutuskan menelepon Dara.

Nisa yang melihat Reno panik, mengajaknya refreshing. Miko yang tidak sengaja lewat kamar Reno mendengar rencana itu. Miko pun mengatakan hal tersebut ke Mae.

Saat Reno akan pergi, ia dihadang oleh Mae yang mengatakan bahwa calon pengantin itu tidak boleh ke mana-mana dan harus dipingit.

Sementara itu, Cakra nekat pergi ke rumah Zaki meski baru kecelakaan dan pelipisnya masih diplester. Zaki terkejut dan tampak jelas ketakutan karena diancam dari dua sisi oleh Cakra dan Rafa.

Cakra mengetahui hasil tes DNA miliknya sudah diambil oleh Rafa. Ia pun curiga kalau yang menabraknya memang orang suruhan Rafa agar dirinya tidak bisa mengambil bukti DNA tersebut.