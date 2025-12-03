Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 226: Devan Menyelinap Ke Rumah Michelle

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan melihat Herman menjemput Banyu pulang dari rumah sakit. Kedekatan mereka membuatnya semakin curiga. Ia teringat perbedaan golongan darah Banyu dalam KTP dan hasil pemeriksaan sebelumnya, membuat pikirannya berlari ke kemungkinan bahwa Banyu sebenarnya adalah Cakra.

Devan lalu mengikuti mobil Herman hingga rumah Michelle. Ia menepi, lalu memakai hoodie dan ski mask yang ada di dalam mobilnya untuk menyamar karena terlalu penasaran. Devan memutuskan menyelinap ke rumah Michelle demi mencari bukti.

Saat keluarga Michelle berkumpul, Devan berdiri di teras, mencuri dengar setiap percakapan yang terkesan mencurigakan. Michelle memperkenalkan Herman ke Alisha sebagai partner bisnis yang sangat dekat dengan Banyu. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan Michelle dan Herman dari Alisha. Merasa harus menemukan jawaban, Devan bergerak ke samping rumah melewati CCTV.

Apakah aksi Devan berhasil untuk mendapatkan jawaban yang ia cari? Saksikan drama series 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.



