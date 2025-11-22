Advertisement
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 217, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 217, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 217, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 217 bercerita tentang Devan dan Alisha yang memaksa Rafa untuk membuka gudang setelah curiga Lulu disembunyikan. Rafa menolak dan mengancam akan memanggil polisi.

Namun Alisha balik menantang Rafa. Devan yang kesal Rafa tidak memberikan kunci, langsung mendobrak pintu. Di ruangan itu, mereka menemukan Lulu dalam kondisi pingsan di lantai. Alisha, Rafa, dan Devan pun panik melihat kondisi Lulu.

Alisha yang marah menuduh Rafa memperlakukan Lulu dengan kejam. Rafa pun beralasan kalau dia hanya ingin mendidik Lulu. Suster memeriksa keadaan Lulu, sementara Devan diam-diam menyalakan pena perekam sebagai bukti. 

Saat Alisha dan Devan hendak membawa Lulu ke rumah sakit, Rafa menahan sambil berteriak soal hak asuh. Alisha menampar Rafa dan berkata ia akan merebut hak asuh Lulu. Sementara itu, Cakra membawa Michelle ke cafe dengan alasan meeting.

Namun ternyata, kedatangan mereka ke kafe itu untuk makan siang romantis untuk membujuk Michelle. Namun usaha Cakra itu justru membuat Michelle kecewa karena merasa pria itu hanya ingin meredam masalah lewat kejutan tersebut.

