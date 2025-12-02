Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 225: Rafa Dijebak, Devan Curiga Pada Banyu

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafa merasa penasaran siapa pelaku penjambretan kemarin, apakah Alisha dan Devan atau bukan. Ia menyadari bahwa hubungan dengan keluarga Alisha semakin hancur apalagi dengan Banyu. Ia mencoba untuk mendatangi rumah Michelle mencaritahu Banyu sebenarnya memiliki dendam apa dengan dirinya.

Sementara itu, Cakra tiba-tiba muncul di rumah Michelle membawa travel bag karena ingin pindah kembali ke rumah itu. Michelle menolak karena belum yakin apakah Cakra benar bukan pelakunya. Cakra mengungkap bahwa ia sudah hampir menemukan semua bukti dan dengan yakin Rafa adalah pelakunya. Rafa yang kebetulan datang diam-diam mendengar ucapan itu dan langsung shock. Cakra menjelaskan pada Michelle bahwa teman IT-nya melacak GPS Rafa di malam penusukan arahnya sesuai lokasi kejadian. Ia bahkan bilang bahwa rambut dari kostum badut sudah dibandingkan dengan sampel rambut Rafa dan hasilnya akan keluar siang itu. Rafa makin panik, sadar bahwa ia sedang dijebak seseorang yang menjambret tasnya malam itu.

Alisha & Devan hendak menjemput Lulu, namun perjalanan mereka terhenti ketika menemukan kecelakaan yang ternyata menimpa Cakra (Banyu), akibat ditabrak pick-up hitam. Mereka segera membawa Cakra ke rumah sakit. Di RS, Devan sempat melihat KTP Banyu yang bertuliskan golongan darah O, tetapi dokter justru meminta donor untuk Cakra dengan golongan darah B, membuat Devan menjadi curiga.

Apa yang akan dilakukan Devan? Bagaimana langkah Rafa setelah merasa dijebak? Saksikan drama series 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.

