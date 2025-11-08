Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 203, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 203, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 203, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 203 bercerita tentang Devan yang muncul tepat ketika Rafa berlaku kasar pada Alisha di depan Mahoni Resto. 

Dia menegur pria itu dan memintanya melepaskan tangan Alisha. Permintaan Devan itu membuat Rafa tersinggung dan memukulnya hingga perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan. 

Di tengah kekacauan tersebut, harddisk Devan jatuh dan terinjak oleh Rafa. Setelah dilerai petugas keamanan, Rafa dengan marah melarang Alisha bertemu Lulu lagi. 

Namun Devan justru dimarahi Alisha karena dianggap memperburuk keadaan. Ia kesal karena niat menolong malah berujung petaka dan kehilangan data kerja penting akibat harddisk yang rusak. 

Setelah perkelahian dan keterlambatannya, Devan langsung datang ke meeting dengan tampilan berantakan. Dua klien merasa kecewa karena presentasi terganggu akibat harddisk rusak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183773/kau_ditakdirkan_untukku-WI2k_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183632/kau_ditakdirkan_untukku-rX6D_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 209, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182084/kau_ditakdirkan_untukku-9Xgb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 202, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180752/kau_ditakdirkan_untukku-mh37_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 196, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180606/kau_ditakdirkan_untukku-eTRm_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 195, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179239/kau_ditakdirkan_untukku-LpSA_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 190, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement