Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 203, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 203 bercerita tentang Devan yang muncul tepat ketika Rafa berlaku kasar pada Alisha di depan Mahoni Resto.

Dia menegur pria itu dan memintanya melepaskan tangan Alisha. Permintaan Devan itu membuat Rafa tersinggung dan memukulnya hingga perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan.

Di tengah kekacauan tersebut, harddisk Devan jatuh dan terinjak oleh Rafa. Setelah dilerai petugas keamanan, Rafa dengan marah melarang Alisha bertemu Lulu lagi.

Namun Devan justru dimarahi Alisha karena dianggap memperburuk keadaan. Ia kesal karena niat menolong malah berujung petaka dan kehilangan data kerja penting akibat harddisk yang rusak.

Setelah perkelahian dan keterlambatannya, Devan langsung datang ke meeting dengan tampilan berantakan. Dua klien merasa kecewa karena presentasi terganggu akibat harddisk rusak.