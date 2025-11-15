Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 210 bercerita tentang Rafa yang merusak tempat praktik Alisha. Dia terlibat pertengkaran dengan Cakra karena menyerang Michelle.

Pertengkaran itu membuat Icha, asisten Alisha ketakutan dan menelpon polisi. Rafa kemudian mengkonfrontasi Alisha karena berusaha mengambil Lulu.

Namun Alisha membela diri dengan mengatakan dirinya berhak atas Lulu karena dia adalah ibu kandungnya. Polisi datang dan menahan Rafa. Alisha yang selama ini sering ditindas akhirnya berani melawan Rafa di depan polisi.

Dia menegaskan bahwa takkan lagi takut dan akan memperjuangkan hak asuh anaknya, Lulu. Sementara itu, Devan kembali ke perusahaan Baldy sebagai CEO.

Pria itu merasa harus bangkit dari keterpurukkan dan berjalan ke depan tanpa melupakan Alya yang selalu ada di hatinya. Devan, Reno, dan Dara makan malam bersama untuk mensyukuri kesembuhan Devan.