Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 210 bercerita tentang Rafa yang merusak tempat praktik Alisha. Dia terlibat pertengkaran dengan Cakra karena menyerang Michelle.

Pertengkaran itu membuat Icha, asisten Alisha ketakutan dan menelpon polisi. Rafa kemudian mengkonfrontasi Alisha karena berusaha mengambil Lulu.

Namun Alisha membela diri dengan mengatakan dirinya berhak atas Lulu karena dia adalah ibu kandungnya. Polisi datang dan menahan Rafa. Alisha yang selama ini sering ditindas akhirnya berani melawan Rafa di depan polisi.

Dia menegaskan bahwa takkan lagi takut dan akan memperjuangkan hak asuh anaknya, Lulu. Sementara itu, Devan kembali ke perusahaan Baldy sebagai CEO. 

Pria itu merasa harus bangkit dari keterpurukkan dan berjalan ke depan tanpa melupakan Alya yang selalu ada di hatinya. Devan, Reno, dan Dara makan malam bersama untuk mensyukuri kesembuhan Devan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183632/kau_ditakdirkan_untukku-rX6D_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 209, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/598/3182326/kau_ditakdirkan_untukku-FWN5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 203, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182084/kau_ditakdirkan_untukku-9Xgb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 202, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180752/kau_ditakdirkan_untukku-mh37_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 196, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180606/kau_ditakdirkan_untukku-eTRm_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 195, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179239/kau_ditakdirkan_untukku-LpSA_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 190, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement