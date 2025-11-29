Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 222, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 222 bercerita tentang Rafa yang mendatangi rumah Mae bersama tiga anak buahnya. Mereka datang untuk mengambil Lulu secara paksa.

Devan dan Alisha melindungi Lulu sampai terjadi perkelahian hebat di halaman. Alisha membantu Devan seadanya. Mae, Miko, dan Reno ikut turun tangan melawan para anak buah Rafa hingga situasi semakin kacau.

Beben berusaha merekam kejadian sebagai bukti, namun ternyata kamera tidak sedang merekam dan video bukti itu tidak ada. Keributan semakin memanas sampai salah satu tetangga Mae memanggil polisi dan mengepung Rafa dan anak buahnya.

Sementara itu, Cakra mengarahkan Michelle ke ruang meeting dengan alasan ada klien dadakan, tetapi sebenarnya menyiapkan kejutan anniversary pernikahan Michelle dan mendiang Banyu.

Karyawan memberikan ucapan selamat dan Cakra bahkan mencium pipi Michelle di depan semua orang. Michelle tersentuh namun tetap curiga Cakra melakukan itu untuk meluluhkan hatinya agar memaafkan perbuatannya terhadap Alisha.