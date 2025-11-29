Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 222, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 222, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 222, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 222 bercerita tentang Rafa yang mendatangi rumah Mae bersama tiga anak buahnya. Mereka datang untuk mengambil Lulu secara paksa. 

Devan dan Alisha melindungi Lulu sampai terjadi perkelahian hebat di halaman. Alisha membantu Devan seadanya. Mae, Miko, dan Reno ikut turun tangan melawan para anak buah Rafa hingga situasi semakin kacau. 

Beben berusaha merekam kejadian sebagai bukti, namun ternyata kamera tidak sedang merekam dan video bukti itu tidak ada. Keributan semakin memanas sampai salah satu tetangga Mae memanggil polisi dan mengepung Rafa dan anak buahnya.

Sementara itu, Cakra mengarahkan Michelle ke ruang meeting dengan alasan ada klien dadakan, tetapi sebenarnya menyiapkan kejutan anniversary pernikahan Michelle dan mendiang Banyu. 

Karyawan memberikan ucapan selamat dan Cakra bahkan mencium pipi Michelle di depan semua orang. Michelle tersentuh namun tetap curiga Cakra melakukan itu untuk meluluhkan hatinya agar memaafkan perbuatannya terhadap Alisha. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186555/kau_ditakdirkan_untukku-E7n2_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 221 B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185214/kau_ditakdirkan_untukku-Pi3I_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 217, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183773/kau_ditakdirkan_untukku-WI2k_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183632/kau_ditakdirkan_untukku-rX6D_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 209, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/598/3182326/kau_ditakdirkan_untukku-FWN5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 203, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182084/kau_ditakdirkan_untukku-9Xgb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 202, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement