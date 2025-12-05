Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 67, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 67 bercerita tentang Meisya dan Hasbi yang bersikap untuk menikah. Namun Rindi datang ke rumah Ardan dan mengabari kalau Lala mengejar Meisya yang mau menikahi Hasbi.

Ternyata, Desi sudah bangun dan mendengar kabar tersebut. Dengan panik, dia keluar rumah yang membuat Rindi dan Ardan berinisiatif menuju lokasi pernikahan Meisya dan Hasbi.

Demi bisa mencegah pernikahan Hasbi dan Meisya, Lala dan Julian sampai nekat meminjam motor ojek pangkalan. Di sisi lain, Hasbi dengan sengaja mengulur waktu demi menunggu Lala sampai ke lokasi pernikahannya.

Saat ijab kabul dimulai, Lala tiba dan menghentikan pernikahan mereka. Hasbi diam-diam lega karena ternyata dia sengaja mengajak Lala dan Julian ke pernikahannya. Dia juga memanipulasi keadaan agar mendapat maaf atas kesalahannya.

Meisya dan Hasbi memohon agar dibiarkan menikah, namun Julian menarik Hasbi untuk dilaporkan ke polisi. Sampai akhirnya tiba-tiba Meisya menyusul membawa sebuah gelas kaca.