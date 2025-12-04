Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ada Ibrahim Risyad hingga Cathy Fakandi di Dahsyatnya Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |12:58 WIB
Ada Ibrahim Risyad hingga Cathy Fakandi di Dahsyatnya Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa
Ada Ibrahim Risyad hingga Cathy Fakandi di Dahsyatnya Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan kembali menggelar Dahsyatnya Meet & Greet dengan membawa  para cast Cinta Sepenuh Jiwa ke Ramayana Ciplaz Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (7/12/2025).

Bersiaplah untuk bertemu dengan empat cast Cinta Sepenuh Jiwa: Ibrahim Risyad, Zayyan Sakha, Aditya Rino, dan Cathy Fakandi. Anda bisa mengikuti chit chat, foto bareng, acting challenge, doorprize, dan Tiktok challenge. 

Ikuti pula keseruan lainnya yaitu games berhadiah dan games New Family 100. Ada juga special performance dari Piche Kota, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki, Lessismore, serta performance animasi Upin & Ipin dan animasi Entong.

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa di Ramayana Ciplaz Cibitung, pada Minggu, 7 Desember 2025, pukul 14.30 WIB. Untuk warga Cibitung, jangan sampai ketinggalan. Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Saksikan terus sinetron RCTI Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau tv digital Anda untuk tayangan paling jernih. 

Jika mengalami gangguan sinyal, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.*

(SIS)

