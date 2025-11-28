Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 61, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 61 bercerita tentang Lala dan Julia yang semakin yakin bahwa Hasbi memang berusaha mencelakai keluarga mereka. Keduanya juga khawatir dengan Meisya yang terus membela pria itu.

Julian kemudian berinisiatif mengawasi rumah Lala, namun dia menolaknya. Ternyata, Meisya diam-diam mendengar semua ini. Meisya pun marah dan menuduh mereka lah yang menyakiti Hasbi.

Pertengkaran itu membuat Meisya merasa stres dan mengalami sakit perut mendadak. Lala dan Julian panik dan mencoba menolongnya, sementara Desi ikut cemas. Di sisi lain, Hasbi berkeliaran dengan kondisi tak punya uang dan semakin frustrasi.

Bahkan ia sempat ditawari makan oleh pengemis. Ia pun kembali berpikir untuk memanfaatkan Meisya dengan menelponnya. Ketika Julian pulang, Lidya kembali menegurnya karena tidak suka pria itu terus terlibat dalam masalah keluarga Lala.

Lidya kesal karena Julian menghabiskan waktu di luar dan mengabaikan anaknya, Syifa. Ia menuding bahwa semua itu terjadi karena Julian terlalu dekat dengan Lala. Keesokannya, Meisya menelpon Hasbi.