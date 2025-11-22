Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 56, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 56, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 56, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 56 bercerita tentang Hasbi yang membawa Meisya ke rumah dukun beranak bernama Nek Lastri. Ia membuka tempat praktik aborsi illegal berkedok ‘tukang urut’.

Wawan, asistennya, membopong Meisya masuk ke ruang aborsi. Di tengah proses aborsi, Meisya perlahan terbangun dan terkejut melihat perutnya sedang diurut. Ia pun berontak. Lastri memerintahkan Wawan untuk menahan tangan Meisya yang membuatnya berteriak histeris.

Dalam keadaan kacau, Meisya menendang meja hingga mengenai kaki Lastri. Dia kemudian memukul Wawan sampai pingsan dan melarikan diri. Hasbi yang mendengar keributan tersebut langsung masuk ke ruang praktik Nek Lastri.

Hasbi kemudian menahan Meisya yang berusaha melarikan diri. Namun, Meisya tak menyerah. Dia menyiram Hasbi dengan minyak urut dan langsung berlari keluar dari tempat praktik Nek Lastri.

Sementara itu, Julian yang mendapatkan laporan dari anak buahnya serta shareloc dari Meisya, langsung membawa Lala menuju lokasi tersebut. Julian juga mengirim shareloc Meisya ke anak buahnya. 

